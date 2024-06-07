Сегодня, 16:55
"Семь футов под килем": Макаровка отметила 150-летний юбилей

В программе были выстрел из пушки и парадный марш.

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова отмечает 150-летний юбилей. Торжественные мероприятия прошли сегодня в Петропавловской крепости. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса страны. 

Сначала в честь круглой даты прогремел полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, затем  курсанты университета и кадеты прошли парадным маршем по Соборной площади. К поздравлениям присоединился министр транспорта Андрей Никитин. 

Более тысячи капитанов российского флота являются выпускниками нашего вуза. Среди них – Марина Старовойтова, первая в мире женщина-капитан атомного судна. Это настоящая кузница кадров.

Андрей Никитин, министр транспорта РФ

Университет специализируется на подготовке специалистов для транспортной инфраструктуры России, включая морскую и речную отрасли. Его история началась 19 мая 1876 года, тогда император Александр II утвердил открытие мореходных классов при Санкт-Петербургском речном яхт-клубе. Спустя 150 лет университет стал современным образовательным центром и технологическим лидером подготовки. Там продолжают открывать новые лаборатории и тренажеры для студентов, в частности, для обучения автономному судовождению.

Видео: Минтранс РФ

