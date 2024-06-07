В Ленинградском зоопарке рассказали, как волки спасаются от жары

В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные справляются с жаркой погодой. По словам специалистов, даже хищники в такие дни становятся менее активными и стараются избегать перегрева.
В период сильного солнца обитатели зоопарка предпочитают оставаться в тени и максимально снижают свою активность, пережидая самые знойные часы. Особенно заметно это у волков, которые переходят в своеобразный "режим энергосбережения", проводя больше времени в спокойном состоянии.
В зоопарке подчеркнули, что такое поведение для животных абсолютно естественно и помогает им легче переносить высокие температуры.
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
