Психолог Ланг рассказал о плюсах и рисках ранних союзов

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. Как пишет Национальная служба новостей (НСН), с такой инициативой он выступил в ответ на предложение главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачёвой считать молодёжью людей до 39 лет.

По мнению Крупнова, для страны важно не только не повышать, но и снижать брачный возраст, поскольку это является государственной и общенациональной задачей.

Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" отметил, что отношение к ранним бракам часто бывает скептическим. Он подчеркнул, что в его практике есть примеры крепких союзов, созданных в 18 лет, но встречаются и неудачные браки среди сорокалетних. По его словам, важнее ориентироваться не на возраст, а на эмоциональную зрелость и взаимопонимание.

Специалист выделил основные риски ранних браков. К ним он отнёс финансовые трудности, поскольку молодым людям сложнее обеспечить себе независимость, а также излишнее вмешательство родителей, которые часто против таких союзов и могут создавать конфликтные ситуации. Кроме того, до 21 года психика человека ещё не полностью сформирована, что может приводить к переменам в интересах, образе жизни и частым сомнениям, которые отражаются на отношениях. В молодых парах, по словам Ланга, более выражена борьба за лидерство, что также может стать причиной ссор.

При этом эксперт отметил и плюсы ранних браков. Главным из них он назвал искреннюю и сильную любовь, которая в молодом возрасте встречается чаще. С годами, по его мнению, люди становятся более осторожными из-за прошлого опыта. Кроме того, молодым парам проще подстраиваться друг под друга, так как у них ещё не сложились устойчивые привычки и быт.

В завершение психолог дал совет родителям: не препятствовать выбору детей, если они хотят создать семью. Он подчеркнул, что даже в случае ошибок дети смогут извлечь из них уроки и повзрослеть. При этом, по мнению Ланга, важно ставить молодым условие — быть самостоятельными и не рассчитывать на постоянную финансовую поддержку со стороны родителей.

