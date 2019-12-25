В Латвии объявили воздушную тревогу
Сегодня, 15:58
lizapoluda

В связи с угрозой в некоторых регионах были приостановлены централизованные экзамены по латышскому языку. 

В нескольких районах Латвии, включая Цесисский, Гулбенский и Смилтенский края, а также в городах Краслава, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Sputnik "Ближнее зарубежье" в своём Telegram-канале. В связи с угрозой в некоторых регионах были приостановлены централизованные экзамены по латышскому языку. 

У восточной границы страны временно прекращено движение поездов. Это решение связано с обеспечением безопасности на фоне возможной угрозы. 

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Украина планирует нанести удары по территории России с использованием беспилотников, которые будут запущены с территории Латвии. В ведомстве отметили, что такие действия могут сократить время подлёта к российским регионам.  В ответ на эти сообщения президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будет использоваться для атак на Россию.

Ранее мы сообщили о том, что за ночь над Россией сбили более 300 БПЛА.

Фото: Pxhere 

Категории: Лента новостей, Мировые новости,

