В Латвии объявили воздушную тревогу

В нескольких районах Латвии, включая Цесисский, Гулбенский и Смилтенский края, а также в городах Краслава, Прейли, Лудзе, Резекне и Мадоне, была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Sputnik "Ближнее зарубежье" в своём Telegram-канале. В связи с угрозой в некоторых регионах были приостановлены централизованные экзамены по латышскому языку.

У восточной границы страны временно прекращено движение поездов. Это решение связано с обеспечением безопасности на фоне возможной угрозы.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Украина планирует нанести удары по территории России с использованием беспилотников, которые будут запущены с территории Латвии. В ведомстве отметили, что такие действия могут сократить время подлёта к российским регионам. В ответ на эти сообщения президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будет использоваться для атак на Россию.

