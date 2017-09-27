Эксперты прокомментировали визит Трампа в Китай

Визит Трампа в Китай характерен тем, что ни Китай Трампу, ни Трамп Китаю сейчас ничего не могут пообещать, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты добавили, что КНР заинтересована в рынках и безопасных коммуникациях, а США этого ей сейчас не дадут, поскольку они в свою очередь заинтересованы в прекращении поддержки Китаем Ирана и ограничении торговли с Россией, но ни то, ни другое не в интересах Пекина.

В итоге Трамп и Си максимум друг на друга посмотрят...И на этом эпохальное мероприятие завершится. А мы подождем визита в Китай Путина. Там будет о чем поговорить. Telegram-канал "Мейстер"

