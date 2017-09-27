Эксперты прокомментировали визит Трампа в Китай
Сегодня, 12:04
lizapoluda

КНР заинтересована в рынках и безопасных коммуникациях, а США этого  ей сейчас не дадут, поскольку они в свою очередь заинтересованы в прекращении поддержки Китаем Ирана и ограничении торговли с Россией.

Визит Трампа в Китай характерен тем, что ни Китай Трампу, ни Трамп Китаю сейчас ничего не могут пообещать, считают авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Эксперты добавили, что КНР заинтересована в рынках и безопасных коммуникациях, а США этого  ей сейчас не дадут, поскольку они в свою очередь заинтересованы в прекращении поддержки Китаем Ирана и ограничении торговли с Россией, но ни то, ни другое не в интересах Пекина.

В итоге Трамп и Си максимум друг на друга посмотрят...И на этом эпохальное мероприятие завершится. А мы подождем визита в Китай Путина. Там будет о чем поговорить.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Белый дом

