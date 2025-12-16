Позиция России по этому вопросу была усилена в Астане голосами других членов экономического союза и теперь Ереван просят выбирать уже коллективно.

Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление, где призвали Ереван провести референдум о членстве страны в ЕС/ЕАЭС, а также договорились в декабре обсудить возможные последствия для Армении от приостановки ее членства в ЕАЭС. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, позиция России по этому вопросу была усилена в Астане голосами других членов экономического союза и теперь Ереван просят выбирать уже коллективно. Отмахнуться от этих заявлений и пытаться и дальше сидеть на преференциях ЕАЭС, попутно встраиваясь в ЕС, не получится, уверены экссперты.

Отметим, что отношения Москвы с Пашиняном были не очень уже давно, но ранее с ним пытались найти точки соприкосновения. Однако его саммит с лидерами ЕС и Зеленским в Ереване, где не только гости, но и он сам наговорили много антироссийского, переполнили чашу терпения. И это конвертировалось в серьезный удар по нему перед выборами: армянам, путем этих заявлений и санкций против экспорта, демонстрируют демо-версию последствий переориентации на конкурирующий с ЕАЭС блок. Telegram-канал "Мейстер"

