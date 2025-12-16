В Кремле прокомментировали решение Россельхознадзора по фитосанитарной безопасности страны.

Реакции от властей из Азербайджана по поводу запрета на ввоз на российскую территорию томатов из Армении не приходило. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного брифинга со СМИ от 29 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Нет, не приходило реакции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что наша страна планирует с 30 мая 2026 года ввести временные ограничения на импорт с армянской территории ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику. Ранее соответствующими данными с общественностью поделились специалисты из пресс-службы Россельхознадзора. Такое решение со стороны профильного ведомства страны было принято на фоне участившихся нарушений при поставках плодоовощной продукции из Армении в РФ и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности.

Фото: пресс-служба Кремля