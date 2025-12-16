Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении

Россельхознадзор потребовал от Армении прекратить выдачу ветеринарных документов на рыбу и рыбную продукцию, которые готовят к экспорту в Россию.

Сотрудники Россельхознадзора негативно оценили итоги проверки армянских рыбных производств. После этого властей Армении попросили с 2 июня не выдавать ветеринарные документы на живую рыбу и рыбную продукцию, которые отправляют на российские рынки.

Рыбоперерабатывающие мощности Армении проверяли с 21 по 27 мая, это же коснулось и хозяйств по выращиванию форели. По данным Россельхознадзора, половина заявленных предприятий отказалась допустить инспекторов к осмотру. Поэтому фактически проверка состоялась лишь на двух объектах. Их продукцию допустили к поставкам в Российскую Федерацию.

Армянские власти получили постановление о том, что со 2 июня им следует остановить оформление ветеринарных бумаг для российских импортеров живой рыбы и рыбопродуктов от всех местных компаний, кроме двух, прошедших инспекцию.

Решение Россельхознадзора будет оставаться в силе до тех пор, пока ситуацию не урегулируют, отметили в ведомстве.

