Эксперты прогнозируют рост производства мяса в России. Об этом сообщается в годовом обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Отмечается, что в 2025 году производство российского мяса может увеличиться на 1,2%. Этому должен способствовать умеренный рост в свиноводстве и птицеводстве. При этом производство говядины в стране снизится. Экспорт мяса и субпродуктов может превысить 930 тыс. тонн. Кроме того, максимальную долю в поставках сохраняют мясо птицы и свинина.

В случае с импортом прогноз составляет до 700 тыс. тонн мяса. Общая доля ввезенного из-за границы продукта на рынке может составить 6% от отечественного производства. Общий объем экспорта РФ в 2025 году по всем видам мяса может превысить импорт на 40%.

Фото: pxhere.com