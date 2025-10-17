Сад-трансформер на Васильевском острове готовится к открытию

В этот раз пространство разделили на три локации.

На Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта готовится к открытию еще один сад-трансформер. На спуске к Неве напротив Румянцевского сада расставляют скамейки и урны, а также высаживают оставшуюся часть летников, рассказал 26 мая глава комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

В этот раз пространство разделили на три локации: вокруг памятника Ломоносову, на причале возле ледокола и на Румянцевском спуске. Последний расположился на брусчатом спуске у самой воды. Здесь открывается один из самых прекрасных видов на Неву. Из культур высажены дихондра, сурфиния, петуния и шалфей, которые создают ароматическую композицию из тонких и свежих оттенков. А еще домашний образ формируют деревья боярышника.

В День города заработают два обновленных пространства – это сад на Синем мосту и серия зеленых террас по набережной Невы.

Ранее на Piter.TV: у Манежа открылся "Цветущий сад".

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко