Разумишкин: вернуть деревья в центр Петербурга мешает инфраструктура

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заявил о необходимости использовать все возможные способы для создания новых зелёных пространств в историческом центре города, несмотря на существующие ограничения.

По его словам, вернуть большое количество деревьев в центральные районы практически невозможно из-за инженерных коммуникаций и особенностей городской среды. Он отметил, что, хотя на старых фотографиях центр города выглядит очень зелёным, сегодня реализовать это в полном объёме нереально. Помимо озеленения, существуют важные вопросы, связанные с теплоснабжением, электроснабжением и другими ограничениями.

Тем не менее, город продолжает искать возможности для появления новых общественных пространств и озеленённых территорий там, где это возможно. В качестве примера Разумишкин привёл участки, которые удаётся преобразовывать, особенно востребованы проекты благоустройства рядом с крупными транспортными узлами, где ежедневно бывают тысячи жителей и туристов.

Вице-губернатор подчеркнул, что там, где есть возможность, проводится большая работа по насыщению центра города деревьями, растениями и цветами. Он также отметил, что Петербург обладает большим количеством объектов культурного наследия и исторической застройки, что требует особенно аккуратного подхода к благоустройству и развитию территорий.

