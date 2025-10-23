Инфекционист назвал самые опасные осложнения клещевого энцефалита

Ранее Роспотребнадзор приводил список эндемичных регионов.

Параличи верхних конечностей, а также нарушение речи и координации оказались самыми опасными осложнениями вирусного энцефалита. Такие данные журналистам Piter.tv сообщил врач-инфекционист городской больницы № 20 Алексей Кожухов. По его словам, при обнаружении проявлений заболевания проводить лечение необходимо исключительно в условиях стационара.

Все осложнения опасны, но самые страшные – параличи верхних конечностей, нарушение речи и координации. Для лечения используется противоклещевой иммуноглобулин и препараты интерферонов. При обнаружении укуса лучше всего незамедлительно обратиться в районный травмпункт, который занимается удалением клеща и направлением его на исследование. Алексей Кожухов, врач-инфекционист городской больницы № 20

Отметим, что Санкт-Петербург, Республика Карелия, Московская, Ленинградская и Псковская области попали в список регионов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Речь идёт об отдельных территориях, где существует повышенный риск заражения этой болезнью. Список привел Роспотребнадзор.

При появлении признаков заболевания лечение проходит только в стационаре. Если в травмпункт обратиться невозможно, то нужно постараться удалить клеща самостоятельно и сохранить для дальнейшего исследования. Затем следует обратиться в поликлинику к инфекционисту, где назначат уже необходимое обследование. Алексей Кожухов, врач-инфекционист городской больницы № 20

Алексей Кожухов отметил, что помимо энцефалита клещи переносят боррелиоз, который встречается гораздо чаще.

Краткий алгоритм, как защитить себя от укуса клеща:

Одежда "скафандр"

Лучше надевать светлые вещи, на них клеща легче заметить. В частности – с длинными рукавами, манжетами и капюшоном. А штаны заправлять в носки или высокие ботинки.

Защита с помощью репеллентов

Одежду стоит обработать акарицидными средствами, которые убивают клещей, или нанести на кожу отпугивающие средства – DEET, пикаридин.

Осмотры кожи и одежды

Каждые 15–30 минут необходимо проверять складки одежды, швы и воротник. После прогулки тщательно осмотрите все тело, особенно: подмышки, пах, шею, за ушами, колени.

Места отдыха

Не рекомендуется сидеть на траве в лесу. Для привала выбирайте сухие сосновые участки или открытые поляны.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

