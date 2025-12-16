Посол Мексики в РФ посетил петербургский "Водоканал" для обмена опытом

Основной целью визита стало изучение передового опыта города в сфере ресурсосбережения, включая снижение потерь воды и повышение энергоэффективности.

В среду, 3 июня, делегация Мексиканских Соединённых Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эдуардо Вильегасом Мехиасом посетила ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Основной целью визита стало изучение передового опыта города в сфере ресурсосбережения, включая снижение потерь воды и повышение энергоэффективности. Как сообщили в пресс-службе предприятия, гостей особенно заинтересовало, как в Петербурге удалось достичь одного из самых низких в России показателей потерь воды при транспортировке – всего 8%. Этот результат стал возможен благодаря внедрению системы учёта на всех этапах и активному поиску скрытых утечек.

В ходе встречи в историческом здании на Шпалерной улице, 56, состоялась презентация ключевых производственных направлений. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в текущих внешнеполитических условиях. После деловой части программы делегация посетила мультимедийную экспозицию "Вселенная воды".

В пресс-службе "Водоканала" подчеркнули, что начавшийся диалог имеет большой потенциал. Многолетний опыт предприятия – это те знания, которыми мы открыто делимся. Интерес со стороны латиноамериканских партнёров подтверждает международный уровень петербургского водоснабжения. Уверены, что начавшийся сегодня диалог получит продолжение в конкретных профессиональных контактах и совместных проектах.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Пресс-служа ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"