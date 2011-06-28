В Госдуме призвали возродить в России профессию лесника

В обязанности лесников должны входить не только противопожарная работа, но и высадка новых деревьев.

В России нужно возродить институт лесников для контроля за порядком в лесах, предотвращения пожаров и восстановления поврежденных лесных территорий. Об этом в беседе с РИА Новости председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам парламентария, лесник считается настоящим хозяином, который знает каждую тропинку на своем участке. Такой человек способен предотвратить угрозу до того, как она возникнет.

Лес — это наше национальное достояние. Но сегодня зачастую за огромными территориями просто некому следить Сергей Миронов, депутат ГД.

Он отметил, что лесник может оперативно выявить очаг возгорания и взять на себя организацию первичного тушения, такие действия помогут не допустить распространения огня на большие участки.

Миронов добавил, что в задачи лесников должны входить не только патрулирование и противопожарные меры, но и высадка молодых деревьев вместо погибших.

Ранее Миронов предложил поощрять граждан России, ведущих здоровый образ жизни.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)