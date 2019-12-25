Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

С августа федеральное законодательство пополнится новыми положениями в ряде документов.

Размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты с 1 августа увеличится, а участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Соответствующей информацией в собственном аккаунте на национальной цифровой платформе "Макс" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил гражданам, что размер накопительной пенсии вырастет на 17,3 процентов, а срочной пенсионной выплаты - на 19,32 процентов. Подобные изменения коснутся свыше 160 тысяч россиян.

Политический деятель добавил, что дети Героев России и полные кавалеры ордена Славы на территории страны будут зачислены в школы и садики в первоочередном порядке. Этот федеральный закон вступил в силу 26 июля. В Госдуме напомнили о приоритете в поддержке участников СВО и членов их семей. Также участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.

Дополнительно на законодательном уровне продолжится работа по защите граждан от мошенничества. В частности, властями введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. За такое правонарушение теперь предусматриваются штрафы в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Также в России усилена уголовная ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни граждан. Речь также идет о нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. За совершение таких нарушений из корыстной заинтересованности злоумышленнику будет грозить до четырех лет лишения свободы.

С 2021 года Государственной думой принято 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

В карточках к посту Вячеслава Володина упоминается о том, что с 1 августа для зарегистрированных пользователей на портале "Госуслуги" устанавливается приоритетный порядок получения налоговых уведомлений. Однако граждане сохранят за собой возможность получать их в бумажном варианте при условии, что человек не зарегистрирован на портале либо отказался от электронного способа. Дополнительно с 6 августа в стране вводится ответственность за нарушение правил взаимодействия управляющих организаций (УК) с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей в многоквартирных зданиях. При нарушении максимальный штраф составит до 500 тысяч рублей.

Володин: дропперство исчезает как вид преступления.

Фото: Макс / Вячеслав Володин