В Москве оценили массовые движения африканского населения в Европу.

В Москве сравнили наплыв нелегальных мигрантов в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, с падением Рима под натиском варваров в 410 году. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля написал комментарий на английском языке. Эксперт сопроводил пост изображением картины художника Томаса Коула "Крушение" из цикла "Путь империи", а также реальной фотографией из Сеуты.

Варвары у ворот: 410 год н.э. и современность... Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что испанские СМИ уведомили западную аудиторию о том, что за последнюю неделю более полутора тысяч мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко. Другие же беженцы преодолели эту дистанцию пешком. По альтернативным сведениям, около 20 тысяч человек могли попасть в автономный город. На фоне кризисной ситуации местные власти решили задействовать военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности в указанном населенном пункте. Известно, что 31 июля Сеуту должны посетить председатель национального правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Сейчас Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу своего географического расположения миграционная проблема является для нее одной из ключевых. Ради контроля потока беженцев из Африки вдоль государственной границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.

Дмитриев удивился поведению нефтяного рынка после атак хуситов.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev