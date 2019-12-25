Оппозиция предложила перенаправить деньги на нужды итальянских семей.

Группа депутатов из оппозиционной партии "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) внесла на рассмотрение в парламент Италии резолюцию о полном прекращении военной помощи Украине. Соответствующими данными с читателями поделились представители местной газеты Blitz Quotidiano. По словам одного из местных депутатов, санкционная политика властей из Рима в отношении российского руководства только усугубляет экономическую ситуацию на территории самой Италии, а также усложняет жизнь ее граждан. Парламентарий Эдоардо Зиелло уточнил, что резолюция предусматривает немедленное прекращение всех поставок оружия режиму лидера киевского режима Владимира Зеленского. А освободившиеся ресурсы политические деятели предлагают направить на поддержку местных семей.

Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев. сообщение западного СМИ

Напомним, что накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил мировой общественности о том, что без военной поддержки от западных стран Украина исчезнет с лица земли.

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