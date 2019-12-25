В Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали три суда

На места происшествий прибыли экстренные службы для проверки информации.

В Петербурге во вторник были экстренно эвакуированы сотрудники и посетители трех судебных учреждений. Как сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник, людей вывели из зданий Смольнинского (ул. Моисеенко, 2А) и Московского (Московский проспект, 129) районных судов.

По предварительной информации, причиной стали анонимные сообщения о лжеминировании объектов. На места происшествий прибыли экстренные службы для проверки информации.

Позже стало известно, что список эвакуированных пополнился: аналогичное сообщение поступило в адрес Октябрьского суда, где также была проведена полная эвакуация персонала и посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан студент-иностранец, жестоко избивший петербуржца у бара на Науки.

Фото: Piter.TV