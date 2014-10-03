В Петербурге задержан студент-иностранец, жестоко избивший петербуржца у бара на Науки

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В Петербурге задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Утром 15 августа от одного из медицинских учреждений в полицию поступила информация о госпитализации 21-летнего молодого человека с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки полицейские установили, что инцидент произошел несколькими часами ранее возле одного из баров на проспекте Науки. Между потерпевшим и неизвестным возник конфликт, в результате которого молодой человек был избит и доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники угрозыска вышли на след предполагаемого участника драки. Спустя двое суток, 17 августа, наряд полиции задержал фигуранта на Северном проспекте. Им оказался 21-летний иностранный гражданин, обучающийся в одном из петербургских вузов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ для проведения дальнейших следственных действий

Ранее мы сообщили о том, что

В Петербурге задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Утром 15 августа от одного из медицинских учреждений в полицию поступила информация о госпитализации 21-летнего молодого человека с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки полицейские установили, что инцидент произошел несколькими часами ранее возле одного из баров на проспекте Науки. Между потерпевшим и неизвестным возник конфликт, в результате которого молодой человек был избит и доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники угрозыска вышли на след предполагаемого участника драки. Спустя двое суток, 17 августа, наряд полиции задержал фигуранта на Северном проспекте. Им оказался 21-летний иностранный гражданин, обучающийся в одном из петербургских вузов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ для проведения дальнейших следственных действий

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец борцовским захватом обезвредил хулигана с разбитой бутылкой на Репищева.

Фото: Piter.TV

Фото: Piter.TV