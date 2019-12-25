Петербург и Республика Сербская утвердили "Дорожную карту" сотрудничества до 2029 года

Встреча прошла в городе Восточное Сараево, где на совместном заседании рабочей группы стороны оценили уже реализованные проекты и обсудили планы на будущее.

В сентябре 2026 года делегация Петербурга посетила Республику Сербскую для развития взаимодействия по социальным и культурным направлениям. Встреча прошла в городе Восточное Сараево, где на совместном заседании рабочей группы стороны оценили уже реализованные проекты и обсудили планы на будущее.

Делегацию Северной столицы возглавила заместитель председателя Комитета по внешним связям Ольга Андросова. Она подчеркнула успешное взаимодействие отраслевых ведомств и профильных учреждений двух регионов. По итогам встречи была сформирована "Дорожная карта" совместных мероприятий на 2027–2029 годы.

Она добавила, что Петербург заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере промышленного развития, торговли, культуры, туризма, образования, молодежной политики, спорта, медицины и социальной политики. Андросова отметила, что город готов расширять сложившееся сотрудничество несмотря ни на какие преграды, а партнерство нацелено на новые интересные инициативы и обмен делегациями.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть представила программы для иностранных туристов в рамках проекта "Открой твою Россию 2.0".

Фото: Пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга