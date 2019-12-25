В Петербурге администраторов деструктивного сообщества во "ВКонтакте" отправили под домашний арест

Под домашним арестом девушки пробудут до 22 ноября.

Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест двух администраторов сообщества в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, меры пресечения в виде домашнего ареста были избраны для Кристины Малиновской и Алины Рулинской, обвиняемых по части 2 статьи 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). Под домашним арестом девушки пробудут до 22 ноября.

Согласно версии следствия, Малиновская создала группу в социальной сети и привлекла Рулинскую в качестве руководителя сообщества. В период с января 2019 года по сентябрь 2026 года фигурантки, имея право размещать и редактировать материалы, а также добавлять пользователей, неоднократно публиковали информацию о способах совершения самоубийства и призывы к этому.

Уточняется, что Алина Рулинская вину не признала. Кристина Малиновская от выражения позиции по вмененным преступлениям отказалась, однако фактические обстоятельства дела отрицать не стала.

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Фото: Piter.TV