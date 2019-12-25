Блогера Степанову могут обязать удалить ролики и выплатить более 7,5 млн рублей

Суд Петербурга примет иск к блогеру Степановой из-за оскорбительных роликов.

В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступает блогер Вероника Степанова. Истцами являются Ксения Омарова и Николай Сердюков. Они настаивают на удалении двух видеороликов и требуют взыскать с ответчика свыше 7,5 млн рублей. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов города.

Истцы утверждают, что в публикациях содержатся оскорбительные и недостоверные сведения. По их мнению, эти материалы унижают честь и достоинство, формируют негативное отношение и наносят моральный вред. Помимо этого, ответчику вменяют использование изображений и товарного знака "Ксения Бородина" без согласия, вторжение в частную жизнь, фотомонтаж, а также применение фрагментов телепередач без разрешения правообладателей. В подтверждение факта публикаций истцы ссылаются на нотариальный протокол осмотра и скриншоты.

Основанием для иска послужили два ролика. Первый был размещен на YouTube 25 апреля 2023 года, второй — 1 февраля 2026 года. Затем они появились во "ВКонтакте": 21 августа 2024 года и 8 февраля 2026 года соответственно. По информации истцов, аудитория YouTube-канала ответчика достигает 3,16 млн человек, а во "ВКонтакте" — почти 496 тыс. человек. Оба канала, как отмечается, используются в коммерческих целях.

Истцы требуют признать сведения из роликов не соответствующими действительности. Они просят обязать ответчика удалить видео и запретить их дальнейшее распространение, а также опубликовать текст судебного решения. Кроме того, заявлены требования о взыскании 3 млн рублей морального вреда в пользу Омаровой и 1,5 млн рублей — в пользу Сердюкова. Еще 3 млн рублей Омарова требует как компенсацию за нарушение авторских прав.

Судебное заседание по этому делу назначено на 29 октября.

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Фото: Piter.TV