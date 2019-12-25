Расходы на безопасность сетей не отразятся на тарифах для населения

Тарифы на электричество в стране не вырастут из-за защиты сетей.

ФАС подготовила проект приказа, в котором прописан перечень неподконтрольных трат для сетевых организаций. Среди них — расходы на защиту персонала и электросетевых объектов от средств поражения. В службе заверили, что эти новшества не отразятся на тарифах на электричество для людей.

В сообщении ФАС подчеркивается: изменения не затронут платежи граждан. Тарифы будут устанавливаться, как и прежде, с учетом всех ограничений по предельным индексам платы населения.

Решение о включении таких расходов в валовую выручку примут федеральные или региональные власти. Это произойдет в тех регионах, где появится соответствующая потребность.

Помимо этого, руководители субъектов могут поддержать сетевые компании. Например, выделить субсидии из регионального бюджета, отметили в антимонопольной службе.

Ранее мы сообщали, что депутаты Госдумы предложили передать ФССП функции частных коллекторов.

Фото: Piter.tv