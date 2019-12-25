Завод Ikon Tyres в Ленобласти выпустил 200-миллионную юбилейную шину

Во Всеволожске выпустили 200-миллионную юбилейную шину Ikon Tyres.

Пресс-служба завода Ikon Tyres, расположенного во Всеволожске (Ленинградская область), сообщила о выпуске 200-миллионной шины. Она стала юбилейной. Этой шиной оказалась зимняя фрикционная покрышка Ikon Autograph Snow 5 SUV с размером 285/60 R18. Новый рубеж в 200 миллионов шин был достигнут на текущей неделе, когда завод отмечал свой день рождения.

Для компании, сменившей имя в 2023 году и проведшей крупный ребрендинг, это значимое достижение. Премиальные шины теперь называются Ikon Autograph, а среднеценовые — Ikon Character. Первые 100 миллионов шин были произведены в октябре 2017 года. Весной 2026 года завод выпустил 20-миллионную шину под новым брендом.

В 2025 году Ikon Tyres вывела на рынок две зимние модели собственной разработки: шипованную Ikon Autograph Ice 10 и фрикционную Ikon Autograph Snow 5. Несмотря на падение рынка на 9% по итогам 2025 года, доля компании в сегментах A и B (премиальном и среднеценовом) увеличилась до 35%.

Под брендом Ikon Tyres объединены марки Ikon, Attar и Bars. Ежегодная мощность завода достигает 17 миллионов легковых шин.

В июне 2022 года финский концерн Nokian Tyres принял решение покинуть российский рынок. Активы перешли к ПАО "Татнефть", которое переименовало всеволожский завод в Ikon Tyres и запустило выпуск летних шин под новым брендом.

После ухода из России финская компания решила не сосредотачивать 80% производства на одной площадке. Новый завод был построен в румынском городе Орадя, рядом с венгерской границей. Первые шины отправились заказчикам в марте 2025 года — меньше чем через два года после закладки первого камня.

Ранее эксперт рассказал, как выбрать зимние шины и не ошибиться с покупкой.

Фото: unsplash (Daniel Foster)