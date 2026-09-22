В Петербурге появилась первая в России Аллея доноров костного мозга

На проспекте Стачек высадили красные клёны в честь доноров.

Двадцать второго сентября, во Всемирный день донора костного мозга, в Кировском районе Санкт-Петербурга на бульваре проспекта Стачек разбили первую в стране "Аллею доноров: здесь растёт жизнь". На ней посадили десять клёнов с красной листвой. Эти деревья призваны выразить признательность людям, которые присоединяются к Федеральному регистру доноров костного мозга и в будущем могут спасти чью-то жизнь.

С инициативой выступил фонд "Центр развития донорства костного мозга". Его директор Любовь Белозёрова рассказала, что участок для аллеи выделила администрация Кировского района. По её словам, посадить деревья именно в этот день было очень символично — в честь доноров, уже подаривших шанс на жизнь пациентам, которым требовалась пересадка, пишет Петербургский дневник.

Выбор красных клёнов тоже неслучаен. Белозёрова провела параллель с кровью и отметила, что аллея будет расти и радовать прохожих, а заодно подталкивать жителей задуматься о донорстве. На месте установили информационные таблички с QR-кодом, ведущим на сайт с подробностями.

Идея создать такую аллею принадлежит Татьяне Пономарёвой, коллеге директора фонда. Восемь лет назад она сама перенесла трансплантацию костного мозга. Таким образом она хотела выразить благодарность донорам, которые вступают в регистр, находят совпадение с пациентами и дарят им жизнь.

Одна из главных задач проекта — сделать тему донорства более понятной для горожан. Многие плохо представляют, как это устроено и что происходит после включения в регистр. Белозёрова подчеркнула: большинство участников никогда ни с кем не совпадут, но именно из их числа выбирают того самого единственного донора. Поэтому чем больше людей в регистре, тем выше шанс на совпадение. Работа над аллеей продолжается. Организаторы планируют дальнейшее благоустройство территории. В следующем году здесь хотят посадить кустарники, установить скамейки и активно участвовать в жизни этого пространства.

Фото: Артем Важинский / "Петербургский дневник"