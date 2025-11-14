Piter.TV находится в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти во II квартале 2026 года

Piter.TV расположился на 9 месте рейтинга.

Компания "Медиалогия" 4 августа 2026 года опубликовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за II квартал 2026 года. По итогам второго квартала интернет-портал Piter.TV находится в топ-10 самых цитируемых региональных СМИ.

Piter.TV в общем рейтинге городских и региональных СМИ поднялся на 3 строчки и оказался на 9 месте. В лидерах рейтинга находятся "Фонтанка.ру", 78.ru, газета "Петербургский дневник".

Скриншот: Медиалогия

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 111 тысяч наиболее влиятельных источников информации: ТВ, радио, газеты, журналы, информагентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитываются новостные агрегаторы. Также при расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Математический алгоритм, разработанный "Медиалогией", выявляет устойчивые пары СМИ, а также определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ.

Фото: Piter.tv