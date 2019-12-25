Ядовитый двойник черники созрел в лесах Ленобласти: как не спутать вороний глаз со съедобной ягодой

Растение очень похоже на чернику и иногда даже растет с ней по соседству, поэтому любителям тихой охоты необходимо быть предельно внимательными.

В лесах Ленинградской области начали созревать ядовитые плоды вороньего глаза. Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона предупреждают, что растение очень похоже на чернику и иногда даже растет с ней по соседству, поэтому любителям тихой охоты необходимо быть предельно внимательными.

Взрослые грибники легко распознают опасное растение, однако детей может ввести в заблуждение сине-сизый цвет и размер ягод. В связи с этим эксперты настоятельно не рекомендуют собирать ягоды в сумерках.

У вороньего глаза ядовиты абсолютно все части. Растение содержит смесь из четырех отравляющих веществ, которые поражают сердце и нервную систему человека. Для взрослого достаточно съесть всего 5–7 ягод, чтобы получить смертельную дозу яда.

Чтобы избежать трагедии, экологи напоминают главные отличительные признаки: у ядовитого растения всегда только одна ягода, которая "смотрит" строго вверх. Под ягодой располагается характерная крестообразная розетка из четырех, а иногда пяти листьев. Черника же растет гроздьями, имеет матовую поверхность и листья другой формы.

Интересно, что для птиц вороний глаз не представляет угрозы. Дрозды, свиристели и тетерева спокойно поедают его плоды без вреда для здоровья. Свое название растение получило за внешнее сходство спелой одиночной ягоды с глазом птенца вороны.

Ранее мы сообщили о том, что россиянам напомнили, при каких заболеваниях нельзя есть чернику.

Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"