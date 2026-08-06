Светлана Петренко раскрыла статистику по погибшим и пострадавшим из-за действий ВСУ в российском регионе в 2024 году.

На территории Курской области погибли 640 мирных жителей в результате вторжения Вооруженных сил Украины в российский регион в 2024 году. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель Следственного комитета страны Светлана Петренко. Пресс-секретарь из надзорного ведомства уточнила, что свыше 560 человек получили ранения из-за действий армии противника, включая 15 детей. В результате жестоких шагов со стороны прибывших боевиков среди 640 погибших мирных жителей был один несовершеннолетний. В общей сложности власти признали потерпевшими и допросили 87 389 человек. Уточняется, что военными следователями возбуждено 711 уголовных дел, из которых 706 - о террористических атаках. На текущий момент завершено расследование по более 300 уголовным делам против 443 украинских боевиков.

Вынесены обвинительные приговоры в отношении 280 военнослужащих ВФУ. В отношении 47 из них приняты заочные решения, а сами лица объявлены в международный розыск. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Следователи продолжают работу с гражданским населением, возвращенным из ранее захваченных ВСУ населенных пунктов. Сейчас показания людей тщательно анализируются с целью выявления ранее неизвестных фактов о противоправных действиях ВСУ,

Ущерб от действий ВСУ в Курской области превысил 504 млрд рублей.

Фото и видео: Следственный комитет России