В СК России рассказали об изучении пострадавшей территории.

Материальный ущерб от действий украинских военнослужащих на территории Курской области составил более 504 миллиардов рублей. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Пресс-секретарь Следственного комитета России уточнила, что по мере разминирования подразделениями Вооруженных сил страны местных населенных пунктов, в которых велись боевые действия, организованы осмотры мест происшествий с участием специалистов. Работа проводится вместе с сотрудниками и при взаимодействии с Международным противоминным центром министерства по обороне, Управлением региональной безопасности Курской области и ГУ МЧС России.

Осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз Судебно-экспертным центром СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 млрд рублей", - сказала она. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Эксперты расследуют уголовные дела о повреждениях украинскими боевиками 53 объектов культурного наследия в регионе. области. Среди них указаны Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль "Церкви Рождества Христова", "Церковь Дмитриевская", Усадьба Барятинских "Марьино" XIX-XX веков.

СК призвал подростков сообщать правоохранителям о контактах с незнакомцами в сети.

Фото и видео: Следственный комитет России