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Петербург попал в теплый сектор циклона 6 августа
Сегодня, 8:14
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Петербург попал в теплый сектор циклона 6 августа

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Столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Синоптическую обстановку в Петербурге сегодня определяет тёплый сектор североатлантического циклона с центром над Скандинавией. В городе на Неве и области прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. На территории Ленинградской области воздух прогреется до +23…+28 градусов. 

Дует западный ветер со скоростью 4–9 м/с, который усилится во время грозы. Из-за прохождения атмосферного фронта давление продолжит снижаться и опустится до 756 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

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