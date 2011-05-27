Петербург попал в теплый сектор циклона 6 августа

Столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Синоптическую обстановку в Петербурге сегодня определяет тёплый сектор североатлантического циклона с центром над Скандинавией. В городе на Неве и области прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. На территории Ленинградской области воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Дует западный ветер со скоростью 4–9 м/с, который усилится во время грозы. Из-за прохождения атмосферного фронта давление продолжит снижаться и опустится до 756 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV