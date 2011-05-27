Стало известно, сколько тратят Петербург и Ленобласть на поддержание экологии

Разница объясняется не путаницей или сокрытием средств, а принципиально разными методиками подсчета.

По официальным данным Петростата за 2025 год, Петербург направил на охрану окружающей среды 13,3 млрд рублей, в то время как Ленинградская область выделила на эти цели больше – 16,2 млрд. Однако цифры из отчетов профильных ведомств обоих регионов выглядят иначе: власти города заявляют о "зеленом бюджете" в 109,3 млрд рублей (с планом роста до 125,5 млрд в 2026 году), а областные структуры отчитываются лишь о нескольких миллиардах. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Такая колоссальная разница объясняется не путаницей или сокрытием средств, а принципиально разными методиками подсчета. Статистики и чиновники по-разному определяют статьи расходов и правила их суммирования. Чтобы увидеть реальную картину природоохранной деятельности без искажений региональных методик, стоит опереться именно на данные Росстата.

Согласно выкладкам статистического ведомства, структура экологических трат мегаполиса выглядит следующим образом: 47% – обращение со сточными водами, 38% – работа с отходами, 6% – охрана атмосферного воздуха, 9% – остальные направления.

Эта пропорция отражает специфику крупного города. Петербург обладает масштабной системой водоснабжения и водоотведения, поэтому очистка сточных вод закономерно поглощает почти половину бюджета. Чистота воды в Неве остается стратегическим приоритетом, так как напрямую влияет на здоровье горожан и развитие туристического потенциала Северной столицы.

Высокие затраты на работу с отходами также предсказуемы для многомиллионного промышленного центра. В рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" город реализует проект "Экономика замкнутого цикла". Цель к 2030 году – сортировать 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), захоранивать не более половины и вовлекать во вторичный оборот не менее 25%. Эффективность выбранной стратегии подтверждают сухие цифры снижения атмосферных выбросов от стационарных источников: с 72,2 тыс. тонн в 2021 году показатель упал до 64,9 тыс. тонн в 2025-м.

В сфере утилизации и обезвреживания отходов динамика последних лет кажется нелинейной: после пика в 7,5 млн тонн в 2021 году показатели снизились до 1,1 млн тонн в 2025-м. На это есть несколько объективных причин. Во-первых, системный учет ТКО ведется только с начала работы регионального оператора в 2022 году. Во-вторых, новые мощности обработки вводятся поэтапно.

При этом важно понимать, что снижение объемов связано не с тем, что горожане стали производить меньше мусора, а с его перераспределением между регионами. Петербург и Ленинградская область действуют здесь как единый механизм. В тесном взаимодействии администраций создаются общие перерабатывающие кластеры. Так, в 2026 году уже запущен комплекс "Островский" в Выборгском районе (второй совместный объект с Невским экологическим оператором), а на 2027 год запланировано открытие комплекса "Новоселки".

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Фото: Правительство Петербурга