Жители Словакии массово захотели вернуть гражданство России

Бывшие россияне активно интересуются возможностью восстановления своего прежнего статуса.

Граждане Словакии, которые в когда-то отказались от российского паспорта, стали активно проявлять интерес к возможности его восстановления. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Братиславе.

В дипмиссии отметили, что сейчас наблюдается повышенный интерес к вопросу приобретения российского гражданства со стороны лиц, ранее состоявших в гражданстве РФ. Посольство получает соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи необходимых документов.

При этом законом не предусмотрена специальная процедура восстановления гражданства — лица, ранее вышедшие из него, могут подать заявление на получение паспорта на общих основаниях при соблюдении условий, установленных российским законодательством.

Раньше в Словакии для того, чтобы приобрести гражданство этой республики, необходимо отказаться от российского гражданства. Однако сейчас это условие не действует.

Ранее мы сообщали, что известная итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на гражданство РФ.

Фото: Piter.tv