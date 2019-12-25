Вице-губернатор Наталья Чечина ответит на вопросы петербуржцев

Свои вопросы можно оставить в группе правительства Северной столицы во "ВКонтакте".

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина ответит на вопросы горожан 6 августа в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург". Трансляция начнется в 19:00.

Наталья Валентиновна курирует комитет территориального развития, комитет по социальной политике, комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также управление социального питания. Свои вопросы можно оставить в группе правительства Северной столицы во "ВКонтакте" и по номеру телефона: 246-79-49.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 7 мая прошла прямая линия с вице-губернатором Евгением Разумишкиным. Он возглавляет Жилищный комитет, комитет по благоустройству, ГАТИ и другие ведомства.

Фото: пресс-служба Смольного