В Петербурге участникам СВО вручили памятные знаки

Речь идет о награде "За участие в специальной военной операции от благодарного Петербурга".

В День ветеранов боевых действий в Петербурге участникам спецоперации вручили памятные знаки. Встречу с ними провела вице-губернатор Наталья Чечина.

Речь идет о награде "За участие в специальной военной операции от благодарного Петербурга". Кроме того, были отмечены члены региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов СВО", которые добились выдающихся результатов в развитии районных отделений, организации и проведении значимых мероприятий. Затем представили концертную программу при участии коллективов народного творчества.

Ранее мы рассказывали о том, что меры поддержки для участников СВО расширены в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного