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В Петербурге участникам СВО вручили памятные знаки
Сегодня, 13:09
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В Петербурге участникам СВО вручили памятные знаки

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Речь идет о награде "За участие в специальной военной операции от благодарного Петербурга".

В День ветеранов боевых действий в Петербурге участникам спецоперации вручили памятные знаки. Встречу с ними провела вице-губернатор Наталья Чечина. 

Речь идет о награде "За участие в специальной военной операции от благодарного Петербурга". Кроме того, были отмечены члены региональной общественной организации "Ассоциация ветеранов СВО", которые добились выдающихся результатов в развитии районных отделений, организации и проведении значимых мероприятий. Затем представили концертную программу при участии коллективов народного творчества. 

Ранее мы рассказывали о том, что меры поддержки для участников СВО расширены в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: наталья чечина, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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