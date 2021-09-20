В МИД России напомнили о том, как новое военное руководство демонстрирует неонацистскую сущность киевского режима.

Назначенный в июле 2026 года на должность главкома ВСУ Михаил Драпатый самостоятельно доказал оправданность целей России в рамках специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат заметил, что военачальник из киевского режима показал истинное лицо и не раз обнажал перед мировой общественностью неонацистскую сущность правящих властей в стране.

Например, в интервью украинским СМИ он утверждал, что российская нация "не имеет права на существование", а жителей Донбасса оскорблял непечатными словами. Подобные выпады лишний раз доказывают обоснованность целей по денацификации Украины. Над чем и будем работать. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Напомним, что 14 июля Михаил Федоров был смещен с поста главы украинского министерства по обороне. А лидер киевского режима Владимир Зеленский объяснил такую кадровую перестановку в руководящем военном составе конфликтом между Федоровым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. При этом местные политические круги и СМИ связали отставку с должности с двумя дополнительными обстоятельствами. Во-первых, речь идет о том, что Михаила Федорова поддерживают либеральные западные элиты, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере на Украине, что сейчас остается неприемлемым для самого Владимира Зеленского. Второй фактор - личная конкуренция. Речь идет о том, что Михаил Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг среди граждан.

Галузин назвал вариант "заморозки" украинского конфликта неподходящим России.

Фото: Piter.tv