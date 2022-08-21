Ночью на парковке в Янино сгорел автомобиль

Первыми тревогу забили проезжавшие мимо очевидцы. Увидев пламя, они сразу позвонили в службу спасения.

В ночь на 11 августа на парковке у жилых домов на Голландской улице в Янино вспыхнула иномарка. Как сообщили местные жители, первыми тревогу забили проезжавшие мимо очевидцы. Увидев пламя, они сразу позвонили в службу спасения.

Чтобы предотвратить цепную реакцию и дать владельцам припаркованных рядом автомобилей время забрать свой транспорт, свидетели происшествия обратились за помощью к стоявшим неподалеку таксистам. Те начали активно сигналить, предупреждая соседей об опасности.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

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Фото: Piter.TV