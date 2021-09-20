Петербург окажется в холодном тылу циклона во вторник

Из-за этого погода в городе будет прохладнее обычного – температура воздуха останется на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

Во вторник, 11 августа, Северная столица окажется под влиянием тыловой части холодного циклона, центр которого днем сместится на север Карелии. Из-за этого погода в городе будет прохладнее обычного – температура воздуха останется на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днем в Петербурге ожидается от +19 до +21 градуса, а по Ленинградской области столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов. В регионе сохранится переменная облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, однако при грозе его порывы усилятся. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет отметки 755 мм ртутного столба, что все еще остается немного ниже нормы.

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Фото: Piter.TV