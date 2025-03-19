Искусственный интеллект и границы его творчества станут ключевыми темами Форума объединенных культур в Петербурге

Параллельно состоится разговор о судьбе региональных традиций в эпоху глобализации.

Влияние искусственного интеллекта на сферу культуры станет одной из центральных дискуссий предстоящего Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Фонд Росконгресс анонсировал серию сессий, посвященных цифровой трансформации творческих индустрий.

Президентский фонд культурных инициатив выступит модератором трех крупных обсуждений. Экспертам предстоит рассмотреть не только общее влияние высоких технологий на искусство, но и региональные аспекты развития, а также тектонические сдвиги в музыкальной индустрии, вызванные внедрением нейросетей.

Одной из главных площадок станет дискуссия о цифровых инструментах. Ключевой вопрос сессии сформулирован остро: где проходит грань между технологическим помощником и полной заменой автора? Спикеры попытаются выяснить, способно ли развитие ИИ усилить культуру как пространство смыслов или же грозит размыть ее фундаментальные основы. Параллельно состоится разговор о судьбе региональных традиций в эпоху глобализации. Участники обсудят, как локальные практики могут вписаться в единое цифровое пространство страны без потери своей аутентичности.

Особый резонанс ожидается на сессии "ИИ в музыке: алгоритмы, авторство и новые правила индустрии". В пресс-службе Росконгресса подчеркнули, что музыканты бьют тревогу по поводу девальвации авторского труда, тогда как технологические гиганты позиционируют нейросети лишь как расширение горизонтов для творчества. Отдельным пунктом повестки станет вопрос обязательной маркировки контента, созданного с помощью ИИ.

Напомним, XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет в Северной столице с 24 по 26 сентября под девизом "Объединенные культуры — общие ценности".

Ранее мы сообщили о том, что стратегию развития российского театра до 2035 года представят на форуме в Петербурге.

Фото: сайт форума объединенных культур