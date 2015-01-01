Полумарафон "Северная столица" объединил 13 тыс. бегунов

Все спортсмены преодолели дистанцию по центральным улицам города и смогли увидеть его главные достопримечательности.

В полумарафоне "Северная столица", который прошел в Петербурге, приняли участие порядка 13 тыс. человек. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Все спортсмены преодолели дистанцию по центральным улицам города и смогли увидеть его главные достопримечательности.

Директор соревнований Дмитрий Тарасов отмечал, что мероприятие представляет собой своего рода экскурсию. Он пояснял, что маршрут проложен таким образом, чтобы атлеты пробегали практически все знакомые места исторического центра Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская спортсменка принесла России золото на Первенстве мира по академической гребле.

Фото: Telegram / Пиотровский Online