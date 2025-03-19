Петербургская спортсменка принесла России золото на Первенстве мира по академической гребле

В женских соревнованиях российские двойки показали блестящий результат: девушки пересекли финишную черту за 6 минут 57,58 секунды.

На первенстве мира среди спортсменов до 19 лет, которое завершилось в болгарском Пловдиве, петербургская спортсменка Анастасия Буровцева в паре с Татьяной Черкасовой одержала триумфальную победу. В женских соревнованиях российские двойки показали блестящий результат: девушки пересекли финишную черту за 6 минут 57,58 секунды.

Этот рывок на последней четверти дистанции позволил им обойти ближайших преследовательниц – команду Польши (7:00,32). Замкнули тройку призёров представительницы Румынии с результатом 7:03,79.

В мужских соревнованиях парных двоек также есть медали. Владислав Макаров и Кирилл Козицин завоевали бронзовые награды, уступив соперникам лишь доли секунды. Их итоговое время составило 6 минут 19,57 секунды. Золото на этой дистанции вырвал экипаж из Эстонии (6:18,60), а серебро досталось представителям Великобритании (6:19,23).

Всего российская сборная привезла из Болгарии две медали – золотую и бронзовую – из четырех заявленных экипажей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские футбольные школы разгромили соперников на первенстве СЗФО в Пскове.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту