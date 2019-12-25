Стали известны подробности нападения с ножом в Сосновке

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Росгвардейцы задержали мужчину, который набросился на двух прохожих с ножом в парке Сосновка. Инцидент произошел 8 августа, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступила информация о неадеквате неподалеку от остановки общественного транспорта на Светлановском проспекте. Так, 33-летнего потерпевшего он ранил ножом в руку, а 20-летнего молодого человека попытался ударить в спину. Злоумышленника 60 лет в состоянии алкогольного опьянения оперативно поймали. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Задержанного доставили в 36-й отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказывали о том, что в доме на Ветеранов произошел смертельный конфликт.

Фото: пресс-служба Росгвардии