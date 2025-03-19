Бизнес Петербурга не поддержал отмену испытательного срока для матерей с детьми до трех лет

За сохранение права на тестирование кандидатов высказались 37% представителей компаний («им не до работы»), тогда как поддержали инициативу лишь 33%.

‎С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам (а также иным опекунам при отсутствии матери), воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Инициатива властей вызвала раскол во мнениях как у бизнеса, так и у граждан.

‎Согласно опросу сервиса SuperJob, работодатели встретили нововведение преимущественно негативно. За сохранение права на тестирование кандидатов высказались 37% представителей компаний ("им не до работы"), тогда как поддержали инициативу лишь 33%. Еще 30% респондентов затруднились дать оценку.

‎Общество восприняло изменения неоднозначно. В Петербурге идею одобрили 47% экономически активных горожан, опасаясь при этом снижения шансов женщин на трудоустройство из-за нежелания работодателей брать на себя риски без периода адаптации. Противников оказалось 25%; они настаивают на том, что испытательный срок необходим для выявления истинных навыков соискателя и дисциплинирует работника.

‎Выяснилось, что инициатива значительно ближе самим женщинам: среди петербурженок "за" высказались 58%, а среди имеющих детей всех возрастов – 62%. Среди мужчин уровень поддержки составил лишь 38%. Чаще всего за отмену теста выступают граждане от 35 до 45 лет. Также прослеживается прямая зависимость от дохода: среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей инициативу поддерживают 53%, тогда как среди более высокооплачиваемых специалистов – только 37%.

Фото: Piter.TV