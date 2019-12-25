В результате массированной атаки БПЛА на Нижнекамск есть погибшие

Известно, что в Татарстане объявлен траур по жертвам агрессии ВСУ.

Производственные и гражданские объекты на территории российского города Нижнекамске подверглись массированной атаке беспилотных летательных устройств со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующими данными утром 10 августа поделились с журналистами представители пресс-службы местного губернатора по Татарстану. Глава города Радмир Беляев объявил подписчикам через социальные сети о том, что руководством принято решение об объявлении траурных дней.

Утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие. пресс-служба главы региона

В Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотник.

Фото: Telegram / Радмир Беляев. Нижнекамск