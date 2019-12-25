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"Гибридная война". Вучич сделал мрачный прогноз о Европе
Сегодня, 9:21
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"Гибридная война". Вучич сделал мрачный прогноз о Европе

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Сербский лидер неоднократно предупреждал о рисках дальнейшего расширения конфликта.

Президент Сербии Александр Вучич уверен, что действия европейских стран в отношении России приведут к гибридной войне. Об этом политик заявил в подкасте председателя правления немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Вы вооружили Украину и наложили санкции на Россию. Одновременно вы оказали финансовую поддержку Украине — что это, как не гибридная война против России?

Александр Вучич, президент Сербии

Сербский лидер выразил уверенность, что у ЕС не получится победить Россию военным путем. Он напомнил, что РФ является ядерной державой, поэтому тактика в виде открытого нападения на нее маловероятно.

Высказываясь о возможном завершении конфликта, Вучич призвал лидеров стран искать компромисс. По его словам, устойчивого результата можно добиться не через попытку заставить одну из сторон признать поражение, а через договоренность, которая устроит всех участников противостояния.

Ранее журналистка Крис Форсне заявила, что Европейский союз помогает Украине в надежде расчленить Россию.

Фото: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, европа, европа и россия, европа и украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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