Одна из пострадавших при наезде машины на людей в Омске умерла

К врачам обратилась женщина, которая ранее отказалась от помощи медиков.

Одна из пострадавших при наезде машины на островок безопасности в центре российского города Омскв скончалась в реанимационном отделении. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства поделились в пресс-службе регионального управления министерства по здравоохранению. Представители профильного ведомства заметили, что количество пострадавших в ДТП возросло до девяти человек. Ранее к врачам за помощью обратилась женщина, которая почувствовала ухудшение самочувствия. Известно, что эта местная жительница ранее отказывалась медицинской помощи, ее госпитализировали в общее отделение.

Одна из тяжелых пациенток 9 августа, несмотря на все усилия врачей, умерла. пресс-служба Минздрава по Омской области

В Минздраве уточнили, что на текущий момент одна из пострадавших в стабильно тяжелым состоянии по-прежнему находится в реанимации, а остальные семь человек в удовлетворительном состоянии получают лечение в общепрофильных отделения стационара.

Напомним, что 6 августа водитель автомобиля Lada Granta на пересечении двух центральных улиц Омска не справился с управлением. В результате транспортное средство наехало на островок безопасности, на котором находились семь человек. По предварительным сведениям, мужчине стало плохо с сердцем. С места аварии были госпитализированы семь пешеходов и пожилой водитель.

Минздрав отметил рост числа обращений из-за рубежа к онкологам из России.

Фото: Piter.tv