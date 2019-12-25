Такие шаги США поддерживает глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Американская сторона бесплатно предоставляет киевскому режиму разведывательные данные, в том числе необходимые для совершения ударов по российским объектам энергетической инфраструктуры. Соответствующе данные западной аудитории опубликовали журналисты из издания The Atlantic. В СМИ заметили со ссылкой на собственные американские и украинские источники, что вашингтонская администрация по-прежнему предоставляет партнерам бесплатно разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военнослужащих и по энергетической инфраструктуре России. В статье говорится о том, что в поддержку этих действий сейчас выступает, в частности, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

В СМИ написали о том, что компании-производители систем Patriot считают потенциально невыгодной передачу Киеву лицензии на выпуск этих вооружений. Руководители из Lockheed Martin и Raytheon опасаются того, что на Украине себестоимость производства данного оружия может оказаться ниже, чем в США.

На минувшей неделе иностранная газета Politico писала о том, что американские законодатели из Конгресса полагают, что обмен разведывательными данными между США и Украиной восстановлен "до наблюдавшегося ранее высокого уровня".

В Пентагоне отметили превосходство ВС РФ над ВСУ почти во всех отношениях.

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