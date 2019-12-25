Соскин: призыв Зеленского к дипломатам превратил проблему с ПВО в комедию

Политолог призвал Киев начать переговоры с Москвой, а не давить на Россию.

Обращение лидера киевского режима Владимира Зеленского к дипломатам и чиновникам по поводу ракет к комплексам Patriot американского производства превратило проблему с противовоздушным системами на украинской территории (ПВО) в комедию. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Эксперт уточнил, что власти с Банковой улицы должны не давать послам приказы искать оружие "по сусекам" в Европе, а выходить на мирные переговоры с российским руководством.

Друзья, это же просто анекдот, чистый КВН. У нас тут склады и заводы горят, а Зеленский просит дипломатов и чинуш буквально по улицам ходить и про ракеты эти спрашивать. Это какой-то фарс, не иначе. О мире надо думать, о мире, Зеленский! Олег Соскин, эксперт

В Киеве обратились к Зеленскому после ночных ударов.

Фото: YouTube / Олег Соскин