Агент СБУ готовил подрыв газопровода в Кабардино-Балкарии

Диверсант въехал на территорию РФ в 2025 год по заданию куратора.

Силовики задержали мужчину, готовившего подрыв газопровода в Кабардино-Балкарии по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый прибыл в Россию с Украины в рамках гуманитарного обмена, сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что была пресечена противоправная деятельность 40-летнего россиянина, причастного к подготовке диверсии. По предварительным данным, два года назад уроженец Черниговской УССР, находясь на Украине, связался в мессенджере с представителем СБУ. В 2025 году куратор отправил его Россию в рамках гуманитарного обмена для подготовки теракта на газопроводе в Майском районе КБР.

Злоумышленника задержали при попытке изъять самодельную бомбу из схрона. Ему предъявили обвинения в госизмене, приготовлении к диверсии и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчине грозит пожизненный срок, сейчас он находится под стражей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)