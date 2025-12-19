Поджог вышки связи в Ленобласти привел к аресту двух молодых иностранцев из Казахстана

Двух казахстанцев арестовали за поджог вышки связи в Ленобласти с обещанным вознаграждением.

Ломоносовский районный суд заключил под стражу двух 19-летних граждан Казахстана по делу о поджоге распределительного щита сотовой вышки в Ленинградской области.

Двое уроженцев города Тараз, 2006 года рождения, проживавшие в Санкт-Петербурге, подозреваются в поджоге распределительного щита сотовой вышки в Ломоносовском районе Ленобласти. Следствие считает, что к преступлению их подтолкнули тяжелое материальное положение и отсутствие законного источника дохода.

Фигуранты получили задание от так называемых "кураторов" с обещанным вознаграждением в размере 40 тысяч рублей. После совершения поджога подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции Всеволожского района при попытке скрыться на такси недалеко от места происшествия. Иностранцам предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц). Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Фото: pxhere