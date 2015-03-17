Туристы обсуждают обидные прозвища на Черноморье от местных

В соцсетях разгорелись споры из-за слов "бздых", "доширачник" и "понаех". Путешественники напоминают, что курорты существуют на доходы от туризма.

На черноморском побережье местные жители часто дают туристам обидные прозвища за особенности поведения. Некоторые из таких "наименований" уже прочно вошли в повседневную речь. Одним из наиболее популярных считается слово "бздых". В Сочи, Туапсе и Ейске так называют гостей, которые ведут себя чрезмерно громко и полагают, что в отпуске им разрешено всё, или подолгу загорают на пляже, стремясь получить бронзовый оттенок кожи.

Для тех, кто стремится свести расходы к минимуму и берет провизию из дома, придумали прозвище "доширачники" или "дошираки". Оно относится к путешественникам, которые заменяют посещение ресторанов лапшой быстрого приготовления. Существует и особое обозначение для тех, кто решил навсегда обосноваться на юге. Термин "понаех" употребляют по отношению к людям, переехавшим из других регионов.

По наблюдениям местных жителей, сначала многие новоселы восхищаются морем и погодой, но со временем начинают сетовать на пробки, низкие заработки и специфику проживания в городах-курортах. Устоявшиеся прозвища туристы считают оскорбительными. В последнее время в сети все чаще возникают дискуссии по этому поводу. Путешественники напоминают южанам, что многие из них живут исключительно за счет средств, вырученных в сфере туризма.

